İrem Derici Gözyaşlarına Boğuldu! Annesinden Özür Diledi

Uzun yıllardır pop müziğin zirvesinden inmeyen Megastar Tarkan, geçtiğimiz haftalarda anne acısıyla sarsıldı. 16 Nisan'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybeden Neşe Tevetoğlu toprağa verildi. Annesinin cenazesinde ayakta durmakta zorlanan ve gözyaşlarına boğulan Tarkan'a ise destek mesajları yağarken Megastar, annesinin vefatından yalnızca 11 gün sonra Avrupa turnesinin ilk konseri için sahneye çıktı.

Sahnede annesinin en sevdiği şarkıyı seslendirirken gözyaşlarını tutamayan ünlü şarkıcı, kendisini daha fazla tutamayarak hıçkıra hıçkıra ağladı. Konsere gelen sevenleri alkışlarıyla Tarkan'a destek olmaya çalışırken, yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Yediden yetmişe herkes Megastar için başsağlığı dileklerini paylaşırken, ünlü şarkıcı İrem Derici de sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'ASLA KAPANMAYACAK BİR YARA'

Sosyal medyayı çok aktif kullanan ünlülerden biri olan İrem Derici, bu kez takipçilerini güldürmeyip duygulandırdı. Tarkan'ın ağladığı görüntüleri paylaşan şarkıcı, çok duygulandığını belirterek kendisine de annesi konusunda bir özeleştiride bulundu. Derici, Tarkan'ı ağlarken gördükten sonra, annesine olan tavrıyla ilgili kendisini çok kötü hissettiğini anlattı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan şarkıcı, "Tüm vefat eden annelerimizin ruhu şad olsun, ağla ağla bittim. Ah Tarkan'ım… Asla kapanmayacak bir yara. Allah büyük sabır versin. Annelerimize de eğer hayattaysa sımsıkı sarılalım" ifadelerini kullandı.

'KADIN MERAKLANMIŞ BE İREM'

İrem Derici, annesiyle olan diyalogundan pişmanlığını da şu sözlerle anlattı:

"Ben sabah sosyal medyada günlerdir aktif değilim diye çok meraklanmış, 'Hasta mısın kızım, sesin soluğun çıkmıyor' diye sorduğu için ben anneme sesimi yükselttim. Şu an ekstra onun için de ağlıyorum. Kadın meraklanmış be aptal İrem, iyiyim anneciğim merak etme desene! Biz kaç yaşına gelirsek gelelim onların bebekleriyiz. 38 yaşında olmam bir şeyi değiştirmiyor, bebeğiyim ben onun. Canım annem, çok özür dilerim."

Ünlü şarkıcının paylaşımı sonrası şarkıcıya destek yorumları geldi.