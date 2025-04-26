Yasemin Allen'den Arka Sokaklar Setinden İlk Fotoğraf! Gökçe Komiser Geliyor

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil olan oyuncu Yasemin Kay Allen’in setten ilk fotoğrafı sızdı. Ünlü oyuncunun 19 yıldır devam eden fenomen dizide ‘Komiser Gökçe’ karakterine hayat vereceği öğrenildi.

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Yasemin Allen'den Arka Sokaklar Setinden İlk Fotoğraf! Gökçe Komiser Geliyor

19 yıldır yayına devam etmesi ile meşhur dizi Arka Sokaklar’ın son bölümünde ünlü oyuncu Özlem Çınar’ın hayat verdiği ‘Aylin Komiser’ hayatını kaybederek diziye veda etti. Aylin Komiser’in vedası herkesi derinden etkilerken dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

Yasemin Allen'den Arka Sokaklar Setinden İlk Fotoğraf! Gökçe Komiser Geliyor - Resim : 1

İLK SET FOTOĞRAFI GELDİ

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen oyuncu Yasemin Kay Allen, Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil oldu. Komiser Gökçe Kurt karakteriyle fenomen ekibin arasına katılan ünlü oyuncunun setteki ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

Allen’in 'Amerikalı Aynasız' lakaplı eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya'dan atış eğitimi aldığı söylenmişti. Allen, Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı Türk Dedektif dizisinde ise Dedektif Ayşe Farsakoğlu'na hayat vermişti.

Kaynak: DHA

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Kanal D Yasemin Kay Allen Arka Sokaklar
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