Annesinin Ölümüyle Sarsılan Tarkan'dan Günler Sonra İlk Paylaşım

Bacağındaki damar tıkanıklığı sebebiyle geçtiğimiz yıl ameliyata alınan ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun tedavi süreci bir süredir Antalya'da devam ediyordu. Tevetoğlu, geçtiğimiz haftalarda ise İstanbul'a gelerek tedavisine burada devam etmeye başlamıştı. 16 Nisan'da ise acı haber geldi. Neşe Tevetoğlu, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

HABERİ ALIR ALMAZ TÜRKİYE'YE GELDİ

Ünlü şarkıcı Tarkan, annesinin hayatını kaybetmesinin ardından acı dolu bir süreç yaşadı. Avrupa turnesinde olan Tarkan, acı haberi alır almaz Türkiye'ye döndü. Kalp krizi nedeniyle vefat eden annesinin cenaze törenine katılan Tarkan, İstanbul'da gözyaşlarıyla son vedasını yaptı.

Cenazede eşi Pınar Dilek Tevetoğlu'nun desteğiyle ayakta kalmaya çalışan şarkıcı, günler sonra sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşarak yaşadığı acıyı paylaştı.

EŞİNE VE KIZINA TEŞEKKÜR ETTİ

Tarkan'ın paylaşımı şöyle oldu:

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."