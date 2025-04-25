Depreme Çekim Sırasında Yakalandı! Armağan Çağlayan Korku Dolu Anlarını Paylaştı
Ünlü sunucu ve prodüktör Armağan Çağlayan, İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depreme çekim sırasında yakalandı. Ünlü isim yaşadığı panik anlarını takipçileriyle paylaştı.
İstanbul, 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından artçılar devam ederken, İstanbullular büyük panik ve korku yaşadı.
Depreme birçok ünlü ve sunucu da canlı yayın esnasında yakalandı. O isimlerden biri de ünlü sunucu Armağan Çağlayan oldu.
ÇEKİM SIRASINDA DEPREME YAKALANDI
Armağan Çağlayan depreme, YouTube kanalı için yaptığı çekim sırasında yakalandı. Sakinliğini korumaya çalışan Armağan Çağlayan, o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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