Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Meltem Bozbeyoğlu O Anları İlk Kez Açıkladı

“Annem Bahçelievler’de yaşıyor. Yayın sırasında CNN Türk editörü Şilan’a, annemin numarasını atmaya çalıştım. Bir yandan da ‘İyi misin?’ diye mesaj atıyordum. O an düşündüğüm tek şey, annemdi. Yayın yaptığımız bina çok sağlam. Ama bu kadar sağlam bir binada bile bu şekilde sallanıyorsak, İstanbul’da büyük bir yıkım olabilir, annem güvende olmayabilir diye korktum. Annemle konuştuğumda gözyaşlarına boğuldum. Zaten çok duygusaldır.”

“KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORDUM”

Meltem Bozbeyoğlu’nun annesi Tülay Bozbeyoğlu da programda kısa bir açıklamada bulundu. Kızının kendisini düşündüğü anlarda kendisinin de evde kediyi kurtarmaya çalıştığını belirten anne Bozbeyoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kızım bir başkadır. O beni düşünürken, ben de onun kedisini merak ediyordum. Demirören binasını biliyorum, sağlam bir bina. Zamanında babam da orada çalışmıştı, bu yüzden kızım için çok fazla endişelenmedim.”