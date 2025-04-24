Deprem Anında "Annemi Arayın" Sözleriyle Gündem Olmuştu: Depreme Canlı Yayında Yakalanan Spiker Meltem Bozbeyoğlu O Anları İlk Kez Açıkladı
İstanbul’da merkez üssü Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki depreme CNN Türk ekranlarında canlı yayında yakalanan spiker Meltem Bozbeyoğlu, yaşadığı anları ilk kez Tarafsız Bölge programında anlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtlayan Bozbeyoğlu, deprem esnasında yaşadığı endişeyi ve annesiyle kurmaya çalıştığı iletişimi paylaştı.
“ANNEM GÜVENDE Mİ, ONU DÜŞÜNDÜM”
Depremin şiddetiyle birlikte yayındaki dekorların ve ekipmanların yerinden oynamaya başladığını söyleyen Bozbeyoğlu, o an hissettiklerini şu sözlerle aktardı:
“Annem Bahçelievler’de yaşıyor. Yayın sırasında CNN Türk editörü Şilan’a, annemin numarasını atmaya çalıştım. Bir yandan da ‘İyi misin?’ diye mesaj atıyordum. O an düşündüğüm tek şey, annemdi. Yayın yaptığımız bina çok sağlam. Ama bu kadar sağlam bir binada bile bu şekilde sallanıyorsak, İstanbul’da büyük bir yıkım olabilir, annem güvende olmayabilir diye korktum. Annemle konuştuğumda gözyaşlarına boğuldum. Zaten çok duygusaldır.”
“KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORDUM”
Meltem Bozbeyoğlu’nun annesi Tülay Bozbeyoğlu da programda kısa bir açıklamada bulundu. Kızının kendisini düşündüğü anlarda kendisinin de evde kediyi kurtarmaya çalıştığını belirten anne Bozbeyoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Kızım bir başkadır. O beni düşünürken, ben de onun kedisini merak ediyordum. Demirören binasını biliyorum, sağlam bir bina. Zamanında babam da orada çalışmıştı, bu yüzden kızım için çok fazla endişelenmedim.”
“ÖNCE YAYINI KURTARMALIYDIK”
Canlı yayında Bozbeyoğlu’nun annesini aramasını istediği CNN Türk editörü Şilan Bozyurt da yayına bağlanarak deprem anını şöyle anlattı:
“O an rejideydim. Ekip olarak oldukça soğukkanlıyız. Yayıncılık refleksiyle hareket ettik. Önceliğimiz her zaman kamuoyunu paniğe sevk etmeden bilgilendirmek. Önce yayını kurtarmamız gerekiyordu. Son dakika gelişmesini verdik, ardından annelerimizi aradık.”
DUYGUSAL ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Depremin etkisinin ekranlara yansıdığı anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. “Annemi arayın” çağrısıyla dikkat çeken Bozbeyoğlu’nun yaşadıkları, izleyicilerde de derin bir etki bıraktı.