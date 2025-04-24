İşte Ünlülerin Depreme Yakalandığı Anlar... 'Eğer Bana Ulaşamazsanız'

Dün yaşanan 6.2'lik deprem İstanbul başta olmak üzere pek çok ili sarsarken, ünlü isimler de yaşadıkları panik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ece Seçkin, yıllardır sakladığı ödüllerinin paramparça olduğu vitrini paylaşırken, Sefo da iç çamaşırıyla dışarı çıkmak zorunda kaldığını ve sakin kalamadığını söyledi.

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İşte Ünlülerin Depreme Yakalandığı Anlar... 'Eğer Bana Ulaşamazsanız'

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün saat 12:49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Yalova gibi birçok ilde şiddetli hissedildi. Depremin ardından en büyüğü 5.9 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı da yaşanırken, vatandaşlar panik içinde bulundukları binadan dışarı koştu. İstanbul'da pek çok kişi de geceyi dışarıda geçirirken, ünlü isimler de deprem anında yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

İşte Ünlülerin Depreme Yakalandığı Anlar... 'Eğer Bana Ulaşamazsanız' - Resim : 1

ECE SEÇKİN: YILLARIN ÖDÜLLERİ TUZLA BUZ OLDU

Mersin konserinden döndüğünden bahseden şarkıcı Ece Seçkin, depreme uykuda yakalandığını anlatarak şunları söyledi:

"Sabaha karşı ekipçe Mersin'den İstanbul'a evlerimize geldik. Depreme ben de evimde uykuda yakalandım. Çok korktuk... Herhangi bir can kaybı olmadığı için şükrediyorum ve depremden etkilenen herkese geçmiş olsun diliyorum Bu cam vitrini mimarım gözüm gibi baktığım ödüllerim için özel olarak tasarlamıştı. Çünkü aldığım her ödül benim için çok anlamlı ve kıymetli... Evde bir tek bu cam vitrin patladı... Yılların ödülleri kırıldı tuzla buz oldu. Kalbim de öyle oldu. Babamla ve Çağrı 'Üzülme hepsini bir cam ustası bulup onarım yaptıralım' dediler, belki bazılarını kurtarabiliriz diye. En kıymet verdiğim şeylerin bu ödüller olduğunu bilen mimarım da hemen duruma müdahale etti. Manevi değeri yüksek olan şeyleri kaybettiğimde etkileniyorum."

İşte Ünlülerin Depreme Yakalandığı Anlar... 'Eğer Bana Ulaşamazsanız' - Resim : 2

SEFO: SOĞUKKANLI DAVRANAMAYACAĞIM

Ünlü rapçi Sefo da, yaşanan kuvvetli sarsıntıyla beraber panik halinde evinden kaçtığını anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir şey olur da bana ulaşamazsanız don alet sokaktayımdır. Asla soğukkanlı davranamayacağım. Yıllardır en büyük korkum deprem. Allah korusun, geçmiş olsun" botunu düştü.

İşte Ünlülerin Depreme Yakalandığı Anlar... 'Eğer Bana Ulaşamazsanız' - Resim : 3

EBRU POLAT: 2 GÜNDÜR KÖPEKLER ULUYORDU

Şarkıcı Ebru Polat da deprem anında çekilen videoyu paylaşarak "Ya çok kötüydü... 3-4 saniye önce köpekler fark ediyor sonra deprem geliyor. 2 gündür köpekler sürekli uluyordu, bunun haberini veriyorlarmış ben hissetmiştim o yüzden, normal değil bunlar neden uluyor bir şey olacak diyordum 2 gündür" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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