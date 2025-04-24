Yüreği Kayıplara Dayanamadı, Mahsun Kırmızıgül Hastanelik Oldu

Mahsun Kırmızıgül, son dönemde yaşadığı acı kayıplarla sarsılırken, yaşadığı kalp çarpıntısı dolayısıyla İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne giderek kontrolden geçti.

Kırmızıgül, 6 Aralık 2024’te annesi Faike Bazencir’i, ardından üvey annesi Zühre Bazencir’i kaybederek derin bir şok yaşamıştı. Bu iki kaybın acısını atlatamadan Kırmızıgül son olarak yakın dostu Serşat Erbilgin’ini de 13 Mart’ta kaybetmişti.

ÜST ÜSTE KAYIPLAR HASTANELİK ETTİ

Bu kayıplarla mücadele etmeye çalışan Kırmızıgül, ardından çok sevdiği sanatçı dostları Edip Akbayram ile Volkan Konak’ın da ölümüyle iyice sarsıldı. Kalbinde problem çıkan Kırmızıgül, yaşadığı kalp çarpıntılarının ardından hastanelik oldu.

SONUÇLARI TEMİZ ÇIKTI

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yolunu tutan Kırmızıgül, buradan Kardiyoloji Bölümünde bazı tetkikler yaptırarak kontrolden geçti. Kırmızıgül’ün yapılan tetkiklerin ardından sonuçları ise temiz çıktı.

‘İNSANIN YÜREĞİ DAĞILIYOR’

Kırmızıgül, üst üste yaşadığı acı kayıplarla içinden geçtiği zorlu sürece dair ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Yaşadığı acıyı anlatan Kırmızıgül, “İçim yanıyor, peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağılıyor" ifadelerini kullanmıştı.