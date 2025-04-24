Ünlü Rap Sanatçısı Reynmen'den GSM Şirketlerine Deprem Resti: Şarkılarını Platformlardan Kaldırdı

İstanbul’da yaşanan 6,2’lik depremin ardından kent genelinde büyük panik yaşandı. Deprem anından yaşanan panik nedeniyle en az 151 kişi pencere ve balkonlardan atlayarak yaralanırken, kent genelinde iletişim problemi yaşandı.

Vatandaşlar depremin ardından sevdiklerine ve yakınlarına ulaşmaya çalışırken, iletişim hatlarında yaşanan problemler büyük tepki çekti.

GSM ŞİRKETLERİNE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan vatandaşlar, GSM şirketlerine yönelik cezai yaptırım uygulanmasını talep ederken; bugün sabah saatlerinde bazı GSM şirketlerinden vatandaşlara, ücretsiz olarak konuşma süresi, SMS hakkı ve internet paketi tanımlandı.

Vatandaşlar bu gelişmeye de tepki göstererek, sorunun tanımlanan paketler değil sistemsel olduğu ifade edildi.

AKILLARA 6 ŞUBAT DEPREMİ GELDİ

Öte yandan, bu gelişme akıllara 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremde yaşanan iletişim kesintisini ve bunun olumsuz sonuçlarını da getirirken; olası büyük İstanbul depreminde ortaya çıkabilecek tablo vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

Vatandaşlar, yaşanabilecek büyük İstanbul depreminde aynı sorunlarla karşı karşıya kalınmaması için yetkililerin bir an önce önlem almasını talep etti.

REYNMEN’DEN GSM ŞİRKETLERİNE TEPKİ

Reynmen lakaplı rap sanatçısı Yusuf Aktaş, da sosyal medya hesabından GSM şirketleri Turkcell ve Türk Telekom’a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Reymen, dağıtımcısını aradığını belirterek bu iki GSM şirketine ait olan müzik platformları fizy ve muud’da yer alan şarkılarını kaldırttığını duyurdu.