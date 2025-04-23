Ünlü İsimler 23 Nisan’da Çocuklara Kucak Açtı, İşte Birbirinden Renkli Mesajlar...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılı Türkiye’nin dört bir köşesinde neşe ile kutlanırken, ünlü isimlerde de çocukları bu özel günlerinde unutmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı onuruna Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimlerin yayınladıkları mesajlar kalpleri ısıttı. Hangi isim sosyal medya hesabından ne paylaştı? İşte o isimler ve renkli mesajları…

Türkan Şoray: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk; Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Ajda Pekkan: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Muazzez Ersoy: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

'KUTLU OLSUN'

Demet Akbağ: Geleceğe umutla bakan çocuklar ve gençlerin özgürce hayal kurabileceği bir dünya dileğiyle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

'BİR ÜLKENİN KALBİ'

Kenan Doğulu: Ata’m, senin yolundayız! Sonsuza dek kalbimizde iz bırakan vizyonunla, çocuklarımıza daha aydınlık yarınlar armağan etmeyi diliyorum. Bugün sadece bir bayram değil, bir milletin umudu, bir ülkenin kalbi... Çocuklarımızın gözlerindeki ışıkta senin hayalini görüyoruz. Yarınlarımızın, umutlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Kerem Alışık: Barış koyalım, umut koyalım, masal koyalım çocuklarımızın adını... Barış içinde, umut içinde, kendi masalsı dünyalarında yaşasın bütün çocuklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza ve ulusumuza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Erdal Beşikçioğlu: Mustafa Kemal Atatürk; "Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler; yarınlarımızın umut ışığı, özgür ve aydınlık geleceğimizin mimarlarısınız." 23 Nisan; yalnızca bir bayram değil, bir inanç, bir miras, bir büyük sorumluluktur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağan ettiği bu eşsiz bayramda; neşenizle, hayallerinizle ve cesaretinizle bu güzel vatanın geleceğini aydınlatacağınıza yürekten inanıyorum. Ulusal egemenliğimizin simgesi, dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

Nilüfer Yumlu: Büyük Atatürk, minnettarız... Sevgi, saygı ve özlemle izindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Devrim Özkan: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk; Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.