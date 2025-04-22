Yeşilçam’ın ‘Çiçek Abbas’ı İlyas Salman İçin Mahkeme'den Son Karar

Türk Sineması’nın ünlü oyuncularından İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçundan yargılandığı davada karar çıktı. ‘Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum’ diyen İlyas Salman 7 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kibar Feyzo, Sultan, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Banker Bilo, Beş Parasız Adam, İbişo, Talihli Amele, Hababam Sınıfı Güle Güle, Çiçek Abbas, Şekerpare gibi ünlü yapımlarda rol alarak ismini Yeşilçam’ın ünlü isimleri arasında yazdıran oyuncu İlyas Salman’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret davasında karar çıktı.

O SÖZÜ HAKARET SAYILDI

Oyuncu İlyas Salman'ın 3 yıl önceki bir röportajında kullandığı 'Erdoğan'ı o koltuğa layık görmüyorum' ifadeleri sonrasında Salman hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı.

Yeşilçam’ın ‘Çiçek Abbas’ı İlyas Salman İçin Mahkeme'den Son Karar - Resim : 1

7 BİN LİRA PARA CEZASI

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Salman'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Oyuncu İlyas Salman’ın dosyasını değerlendiren mahkeme, hapis cezası vermedi. İlyas Salman’ın 7 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Yeşilçam’ın ‘Çiçek Abbas’ı İlyas Salman İçin Mahkeme'den Son Karar - Resim : 2

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Kaynak: DHA

Etiketler
İlyas Salman Yeşilçam Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakaret
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