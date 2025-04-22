Afra Saraçoğlu'ndan Radikal Karar, Dizisi Biter Bitmez Soluğu Nerede Aldı? Kimse Bunu Beklemiyordu

Fenomen dizi Yalı Çapkını’nın final bölümü ile ekranlara veda etmesinin ardından sevgilisi Mert Ramazan Demir askere giden Afra Saraçoğlu, imajını değiştirdi. Afra Saraçoğlu, kahverengi saçlarını sarıya boyattı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Afra Saraçoğlu'ndan Radikal Karar, Dizisi Biter Bitmez Soluğu Nerede Aldı? Kimse Bunu Beklemiyordu

Star TV’nin fenomen dizisi Yalı Çapkını kısa süre önce final yaparak ekranlara veda etmişti. Dizide ‘Seyran’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu dizi biter bitmez imaj değişikliğine gitti. Güzel oyuncu, kahverengi saçlarını sarıya boyattı.

Afra Saraçoğlu'ndan Radikal Karar, Dizisi Biter Bitmez Soluğu Nerede Aldı? Kimse Bunu Beklemiyordu - Resim : 1

Saraçoğlu’nun yeni saçları beğeni üstüne beğeni toplarken, sosyal medyada ‘Başarılı güzel alımlı bir kadına dönüştü’, ‘Çok güzel’, ‘Final yaradı’ gibi yorumlar yapıldı.

Afra Saraçoğlu’nun yeni imajını beğenmeyenler ise ‘Doğal saçı güzeldi’, ‘Bu daha olgun göstermiş’ gibi eleştiriler yaptı.

Afra Saraçoğlu'ndan Radikal Karar, Dizisi Biter Bitmez Soluğu Nerede Aldı? Kimse Bunu Beklemiyordu - Resim : 2

DİZİ HESABI 34 BİN TAKİPÇİ KAYBETMİŞTİ

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Demir Ramazan’ın paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin üçüncü sezonunda Ferit ve Suna’nın öpüşme sahnesi kriz yaratmıştı.

Sosyal medyada linç edilen dizinin sosyal medya hesabı, yakın temaslı sahnenin ardından düşüşe uğramış, dizinin resmi hesabı bir gecede 34 bin takipçi kaybetmişti.

TAKİBİ BIRAKMIŞTI

Uzun süredir reytinglerinde büyük düşüş yaşayan dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Ramazan Demir sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakıp sonra yeniden takibe almıştı.

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