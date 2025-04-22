Ünlü Rapçi Kanye West Yaşadığı Cinsel İstismarı İlk Kez Anlattı

Evlilikleri, ayrılıkları ve sansasyonel açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen dünyaca ünlü ABD'li rapçi Kanye West, bu kez çocukluğunda maruz bırakıldığı istismar olayını anlattı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan rapçi, "Cousins" adlı şarkısına ilham olduğunu belirttiği bir cinsel istismar hikayesi olduğunu söyledi.

Kanye West, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda yeni şarkısıyla alakalı olarak "Bu şarkı, ona artık ‘birlikte kirli dergilere bakmayacağımızı’ söyledikten birkaç yıl sonra hamile bir kadını öldürdüğü için ömür boyu hapse mahkum edilen kuzenim hakkında" ifadelerini kullandı. West, adını açıklamadığı kuzeninin yaptıkları için kendisini sorumlu hissettiğini de vurguladı.

Grammy ödüllü rapçi, 6 yaşındayken ona müstehcen dergiler gösterdiği için kendisini suçlu hissettiğini dile getirerek "Babamın playboy dergileri vardı ama annemin dolabının üst kısmında bulduğum dergiler farklıydı" dedi. Ardından West, 14 yaşına kadar kuzeni tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ifade etti.

ŞARKILARINDA HAYATINI ANLATIYOR

Kariyerinin başından beri özel yaşamıyla ilgili pek çok şeyi şarkılarıyla anlatan ve hayranlarıyla paylaşan Kanye West, Kim Kardashian'ın ardından dünyaevine girdiği eşi Bianca Censori ile ayrılığını da geçtiğimiz haftalarda bir şarkısı aracılığıyla duyurmuştu. Ünlü rapçi, yeni albümü "WW3"teki "Bianca" adlı şarkısında, eşinin kendisini terk ettiğini söylemişti.

West, şarkıda eşinin kendisinin mental dengesizlikleriyle başa çıkamadığını anlatarak "Bebeğim kaçtı ama önce beni hastaneye yatırmaya çalıştı. Hasta olmadığım için hastaneye gitmiyorum, sadece anlamıyorum" sözlerini kaleme almıştı.