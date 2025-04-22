Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Nişanlandı, Elbisesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ünlü sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol, evliliğe ilk adımı attı. Eda Erol, sevgilisi Ekrem Karaçayır ile nişanlandı. Erol’un nişan kıyafeti sosyal medyada eleştiri toplarken, Esra Erol kız kardeşini özel gününde yalnız bırakmadı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Nişanlandı, Elbisesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Kısa süre önce kayınvalide ve damat arasındaki ilişkinin gündeme taşındığı yayınla gündem olan ve RTÜK tarafından programına inceleme başlatılan Esra Erol, kız kardeşi Eda Erol'un nişan töreninde ortaya çıktı.

Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Nişanlandı, Elbisesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü - Resim : 1

PİLOT SEVGİLİSİ İLE NİŞANLANDI

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Kerem Karaçayır ile nişanlandı.

Bir dönem Alişan ile yaşadığı ilişki ile çok konuşulan Eda Erol’u ablası Esra Erol ve eniştesi de yalnız bırakmadı. Eda Erol ile Ekrem Karaçayır aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlanırken, mutluluk pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Esra Erol'un Kardeşi Eda Erol Nişanlandı, Elbisesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü - Resim : 2

ELBİSESİ ELEŞTİRİLDİ

Erol'un yeni fotoğraflarına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alırken, nişan elbisesi ise eleştiri topladı.

Eda Erol'un kıyafetinin bel kısmını görenler sosyal medyada ‘Bu elbiseyi bir ben mi beğenmedim’, ‘Basenlerine bir şey koymuş gibi’, ‘Bu kıyafet hiç olmamış’ gibi yorumlarla eleştirdi.

Öte yandan Eda Erol'un estetik olup olmadığı da tartışma konusu oldu.

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