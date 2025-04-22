Ünlülerden 'Mert Vidinli' Boykotu: Tek Tek Takipten Çıktılar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel birçok marka için boykot çağrısında bulundu. Bu markalar arasından öne çıkanlardan biri de "Espressolab" oldu.

Espressolab boykotu sürerken sosyal medya hesabından destek mesajı vererek paylaşımda bulunan fenomen Mert Vidinli tepkileri üzerine geçti. Birçok ünlü isimle yakın ilişkileri olan Mert Vidinli'ye çok sayıda kullanıcı sert eleştirilerde bulundu.

Mert Vidinli'nin gündemde bomba etkisi yaratan paylaşımının ardından takipleştiği ünlüler tek tek takibi bıraktı.

Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Pınar Deniz, Demet Evgar, Ezgi Mola, Aslı Enver, Farah Zeynep Abdullah, Zeynep Bastık, Simge Sağın, Boran Kuzum, Mert Yazıcıoğlu, Mustafa Sandal, Hafsanur Sancaktutan, Hazal Subaşı, Sinem Ünsal, Aleyna Tilki, Duygu Özaslan, Ceyda Kasabalı, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ahsen Eroğlu takibi bırakan isimler arasında yer aldı.

Ünlülerin yanı sıra pek çok vatandaş da Mert Vidinli'yi sosyal medyada takipten çıktı. 554 bin olan takipçi sayısı 539 bin oldu.

Kaynak: Haber Merkezi