Kanye West'ten 'Öldürüleceğim' Paylaşımı

Ünlü rapçi Kanye West, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, birkaç gün içinde öldürülebileceğine inandığını açıkladı. Kendi "cinayeti" hakkında bir arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmaları takipçileriyle paylaşan 47 yaşındaki sanatçı, son dönemde attığı tepki çeken mesajlar nedeniyle hayatının tehlikede olduğunu düşündüğünü belirtti.

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Kanye West'ten 'Öldürüleceğim' Paylaşımı

Ünlü sanatçı Kanye West, geçtiğimiz günlerde siyah bir arka plan üzerine kırmızı bir gamalı haç sembolü paylaşarak bunun yeni albüm kapağı olacağını iddia etmişti. Ayrıca, 7 Şubat'ta yaptığı paylaşımlarda Nazi yanlısı ifadeler kullanmış ve Hitler’e olan hayranlığını dile getirmişti. Bu açıklamaları büyük tepki çekerken, platformda yaydığı nefret söylemleri nedeniyle sert eleştiriler almıştı.

"ÖLDÜRÜLEBİLİRİM"

Şimdi ise sosyal medyada bir konuşmasının ekran görüntüsünü paylaşan Kanye West, ismi açıklanmayan bir arkadaşına, “Tweet’lerim yüzünden önümüzdeki hafta içinde öldürülebileceğime inanıyorum” şeklinde bir mesaj gönderdi. Arkadaşı ise ona, "Hayıııııır. Lütfen hayır. Onlar başka zamanlardı. Ayrıca Pasolini komünistti ve aşırı sağcılar onu da eşcinsel olduğu ve çok fazla konuştuğu için öldürdüler. Yaşayacaksın!" diye yanıt verdi. West, bu mesajlaşmayı paylaşarak, "Beni ne kadar çabuk öldürürlerse o kadar büyük olurum" notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi

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