Sabancı Ailesi'nden Çiçeği Burnunda Aşıklara Büyük Veto… Tüm Sosyete Bunu Konuşuyor

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğunun olduğunun ortaya çıkmasının ardından magazin dünyasının bir numaraları gündemi haline gelen Sabancılar’da kaos bitmiyor.

Sabancıların torunu Melisa Tapan Sabancı ve ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in ilişkisinde de entrikaların ardı arkası kesilmedi. Bir süredir aşk yaşayan çift, mutlu oldukları mesajını vermiş, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışmıştı.

'GÜZEL GİDİYOR, MUTLUYUM'

Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Kerem Bürsin, ilişkisinin güzel gittiğini belirterek şunları söylemişti: Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum.

SABANCILAR KEREM’İ KABUL ETMEDİ

İlişkileri çok konuşulan Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Sabancı çiftinin aşkları kısa sürmüş, çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çiftin ayrılık sebebine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortalığı karıştırdı. Melisa Tapan Sabancı’nın ailesiyle uyum sağlayamadığı için Kerem Bürsin ile olan ilişkisini noktaladığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Daha önce de Hakan Sabancı- Hande Erçel aşkının Arzu Sabancı tarafından onaylanmadığı iddiaları çokça konuşulmuştu. Söz konusu iddiaya ilişkin ise iki taraftan da bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi