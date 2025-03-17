Arzu Sabancı’dan Hande Erçel-Hakan Sabancı Aşkına Onay mı Çıktı? Magazinde Ortalık Karıştı, Görenler İnanamadı

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşkı tam gaz devam ederken, çiftin ilişkisiyle ilgili Arzu Sabancı'dan çok konuşulacak hareket geldi. Hakan Sabancı'yla 3 yıldır aşk yaşayan Hande Erçel, ilişkinin başından bu yana müstakbel kaynanası Arzu Sabancı'yla ilgili konularla sık sık gündeme gelmişti. Sabancı Ailesi’nin bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Son olarak Arzu Sabancı’nın yaptığı şaşırtan hamle, magazin dünyasına bomba gibi düştü.

ARZU SABANCI'DAN ÇOK KONUŞULACAK HAREKET

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası’nda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış ve takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü. Ancak bu paylaşımlarda en dikkat çeken detaylardan biri, Arzu Sabancı’nın Hello Dergisi’nde yayınlanan bu kareleri beğenmesi oldu.

Bu hareket, Sabancı Ailesi’nin Hande Erçel’e karşı tutumunun değiştiği ve ilişkilerini artık daha olumlu karşıladığı yönünde yorumlandı. İkilinin aşkı hız kesmeden devam ederken, Arzu Sabancı’nın bu hamlesi, Hande Erçel için yeşil ışık yaktı yorumlarına neden oldu.