Hacı Sabancı'nın Uzay'ın Babası Olduğu Kanıtlanmıştı: İşte Olay Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Sabancı ailesinde sular durulmuyor. Hacı ve Nazlı Sabancı, 2021 yılında görkemli bir düğünle düşmanlarını çatlatarak evlenmişti.

Çiftin o günden bu yana mutlu bir evliliği olduğu sanılıyordu. Bir kız çocukları olan çiftin hayatı Fatma D. ile oğlu Uzay'ın ortaya çıkması sonucu aniden değişti.

DNA TESTİ UYUMLU

Fatma D., 2 Şubat 2021’de dünyaya gelen oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme sürecinde Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testi, yüzde 99.99 uyumlu çıktı ve küçük Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğu kanıtlandı.

RESMİ OLARAK BABASI

Yaklaşık bir yıldır devam eden dava sürecinde, Fatma D.’nin avukatları DNA testinin yeterli delil olduğunu vurgulayarak davanın kabul edilmesini talep etti. Tüm itirazlara rağmen mahkeme, Adli Tıp raporu doğrultusunda hükmünü verdi. Hacı Sabancı, küçük Uzay’ın resmi olarak babası kabul edildi.

TAKİPÇİLERİ YAKALADI

Magazin gündemine bomba gibi düşen olay sonrası gözler ünlü çifte çevrildi. Ancak asıl dikkat çeken detay, Nazlı Sabancı’nın sosyal medya hesabında yaptığı ani değişiklik oldu.

Ünlü isim, Instagram profilinden "Sabancı" soyadını kaldırdı, ancak birkaç saat sonra yeniden ekledi. Bu hamle, takipçilerin gözünden kaçmadı.

Özellikle 4 yaşındaki yeni mirasçının gündeme gelmesiyle yaşanan bu gelişme, Nazlı Sabancı’nın durumdan rahatsız olduğuna dair güçlü bir işaret olarak yorumlandı.

TUHAF PAYLAŞIM

Magazin gündeminde yer yerinden oynarken Hacı Sabancı sessizliğini koruyor. Oğlu Uzay'a ilişkin tek kelime konuşmayan Sabancı'nın sosyal medya hesabından yaptığı tuhaf paylaşım ise tepki çekti.

Tüm Türkiye küçük Uzay'ı konuşurken Hacı Sabancı tüm umursamaz tavrıyla Instagram hesabından yediği hamburgeri paylaştı.

İşte o paylaşım...

Kaynak: Haber Merkezi