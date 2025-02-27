Oyuncu Necip Naşit Özcan Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi

Adile Naşit'in kendisi gibi oyuncu olan 68 yaşındaki yeğeni Necip Naşit Özcan, beyin kanaması geçirdi. Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada iki gündür entübe olduğu belirtildi.

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Oyuncu Necip Naşit Özcan Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Adile Naşit'in yeğeni, 68 yaşındaki tiyatro ve dizi oyuncusu Necip Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi. Trajik olay, Naşit Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

'İKİ GÜNDÜR ENTÜBE'

Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sevgili dostlar! Naşit, 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok.

Oyuncu Necip Naşit Özcan Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi - Resim : 1

Birkaç kişi bazen teker teker farklı günler çok kısıtlı bir süre görebiliyoruz. Bir anda çok fazla kişi haklı olarak aynı soruları sorunca, yeni haberi olanların merakını gidermek adına bir açıklama yapma gereği hissettim. Buradan bilgilendirme yapacağım."

Oyuncu Necip Naşit Özcan Yoğun Bakımda! Beyin Kanaması Geçirdi - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Adile Naşit Tiyatro Hastane
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