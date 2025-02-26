Yüzüne Kızgın Yağ Dökülmüştü... Masterchef Beyza Yüzünün Yanık Halini İlk Kez Paylaştı

Türkiye’nin en sevilen yarışmalarından MasterChef’te geçtiğimiz sezonda Beyza Huri Aydın’ın yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Tepsi çevirirken kaza geçiren Aydın günlerce hastanede tedavi görmüş daha sonra yarışmaya yüzü sarılı devam etmişti. Aydın aylar sonra ilk kez yüzünü paylaştı.

Yüzüne Kızgın Yağ Dökülmüştü... Masterchef Beyza Yüzünün Yanık Halini İlk Kez Paylaştı

MasterChef Türkiye 2024 yarışmacılardan biri olan Beyza Huri Aydın, 30 Aralık 2024 tarihli eleme gecesinde rakibi Kerem’e karşı 1 puan farkla kaybederek yarışmaya veda etmişti. Yarışma sonrası sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Aydın, Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği düzenledi.

Yüzüne Kızgın Yağ Dökülmüştü... Masterchef Beyza Yüzünün Yanık Halini İlk Kez Paylaştı - Resim : 1

Yarışmada, tepsi çevirirken yüzüne kızgın yağ sıçrayan Aydın, yaşadığı talihsiz kaza hakkında gelen sorulara samimi yanıtlar verdi. Takipçilerinden biri, Beyza’ya “Yüzün yandığından bir gün sonra ne düşündün?” sorusunu yöneltti.

Yüzüne Kızgın Yağ Dökülmüştü... Masterchef Beyza Yüzünün Yanık Halini İlk Kez Paylaştı - Resim : 2

Beyza, o an yaşadığı şoku ve hislerini şu sözlerle paylaştı:

“Aslında bana yüzümü kimse göstermedi o gün. Hastaneye geldiğimde kendim gördüm ve o ana kadar o kadar kötü olduğunu düşünmüyordum. O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm.” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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