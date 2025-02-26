Arzu Sabancı Sosyeteden Sonra Şimdi de Medyanın Diline Düştü, Mesaj Yağdı

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı’nın sosyeteyi sallayan babalık davasında, Uzay isimli çocuğun Sabancı’nın oğlu çıkmasının ardından Arzu Sabancı’ya atılan mesajlar gündem oldu. Arzu Sabancı’ya “Tebrikler, bir yıl içinde ikinci kez babaanne oldunuz” denildi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Arzu Sabancı Sosyeteden Sonra Şimdi de Medyanın Diline Düştü, Mesaj Yağdı

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme, Uzay ismindeki çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğuna hükmederek kan bağını onayladı.

Sosyeteyi sallayan babalık davasında kararın çıkmasının ardından sosyal medyada Hacı Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’ya yapılan kutlama mesajları gündem oldu. İşte Sabancılar’ı deprem gibi sarsan olay sonrasında son yaşananlar…

Arzu Sabancı Sosyeteden Sonra Şimdi de Medyanın Diline Düştü, Mesaj Yağdı - Resim : 1

Türkiye’nin varlıklı aileleri arasında yer alan Sabancı Holding’in sahibi Sabancılar’ı sarsan babalık davası magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşmüştü.

Arzu Sabancı Sosyeteden Sonra Şimdi de Medyanın Diline Düştü, Mesaj Yağdı - Resim : 2

ÇOCUK HACI'DAN ÇIKMIŞTI

F.D. isimli genç kadın Hacı Sabancı ile birlikteliğinden Uzay isimli bir çocuğunu öne sürmüş, ardından babalık davası açmıştı. Sabancı, çocuğu reddetse de DNA testi sonucunda Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi sonucu sonrasında Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı eşi ile fotoğraf paylaşarak, olayı dikkate almadığı mesajını vermişti.

Arzu Sabancı Sosyeteden Sonra Şimdi de Medyanın Diline Düştü, Mesaj Yağdı - Resim : 3

ARZU SABANCI'YA 'BABAANNE' MESAJI

Herkesin konuştuğu olayın ardından İstanbul 16. Aile Mahkemesi’nde görülen babalık davasında karar çıktı. Kararın netleşmesi sonrasında, Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'ya sosyal medyada esprili kutlama mesajları sıralandı.

Arzu Sabancı Sosyeteden Sonra Şimdi de Medyanın Diline Düştü, Mesaj Yağdı - Resim : 4

'TEBRİKLER ARZU HANIM'

Arzu Sabancı’ya “Tebrikler Arzu Hanım. Bir yıl içinde ikinci kez babaanne oldunuz”, “Tebrikler nur topu gibi bir torununuz daha oldu”, “Babaanne Arzu'ya torunu Uzay Sabancı hayırlı, uğurlu olsun” gibi mesajlar geldi.

Arzu Sabancı Sosyeteden Sonra Şimdi de Medyanın Diline Düştü, Mesaj Yağdı - Resim : 5

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Kaynak: Haber Merkezi

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