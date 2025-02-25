Gökbakar ile Özoğuz arasında 'Mourinho' Tartışması

Galatasaraylı komedyen Şahan Gökbakar, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun 'maymun gibi zıplıyorlardı' sözlerine tepki gösterdi. Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özoğuz'dan Gökbakar'a yanıt geldi.

Esma Karayel Esma Karayel
Gökbakar ile Özoğuz arasında 'Mourinho' Tartışması

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide yaşanan bir pozisyon sonrası sert açıklamalarda bulundu. Mourinho, Galatasaray kulübesindeki tepkilere atıfta bulunarak, "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun bu açıklamaları sonrasında ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye Futbol Federasyonu'nu X hesabından etiketleyerek, "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu" diyen Mourinho'ya ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Gökbakar'a yanıt veren Gökhan Özoğuz ise "Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? 'Maymun gibi zıplama' söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana avrat küfür eder hali parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz." dedi.

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