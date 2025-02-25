Derbide Meşale ve Torpil Atanlara Soruşturma

Spor Suçlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcılığı, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, alt tribünlere meşale ve torpil atanlar dahil, olay çıkaran 71 kişi hakkında soruşturma başlattı. Ayrıca meşaleyle yaralanmaya sebebiyet verenlerin tespit edilmesi için kamera kayıtlarının incelendiği bildirildi.

Derbide Meşale ve Torpil Atanlara Soruşturma

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, alt tribünlere meşale ve torpil atanlar dahil, olay çıkaran 71 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Söz konusu olaylar, karşılaşmanın kısa süre durmasına sebebiyet vermişti.

Meşaleyle yaralanmaya sebebiyet verenlerin tespit edilmesi için kamera kayıtlarının da incelendiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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