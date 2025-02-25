Yeşilçam'ın Efsane Oyuncusu Müjde Ar Ölümden Döndü

Yeşilçam'ın güzelliğiyle baş döndüren oyuncusu Müjde Ar, ölümden döndü. Eşi Eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş ile birlikte trafik kazası geçiren Ar’ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği öğrenildi.

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Yeşilçam'ın Efsane Oyuncusu Müjde Ar Ölümden Döndü

Rol aldığı dizilerde Yeşilçam’a damga vuran oyuncu Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş, İstanbul Beşiktaş’ta trafik kazası geçirdi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Ar ve eşinin içinde bulunduğu otomobil, otobüse çarptı.

Yeşilçam'ın Efsane Oyuncusu Müjde Ar Ölümden Döndü - Resim : 1

EŞİ İLE BİRLİKTE KAZA GEÇİRDİ

Ar’ın eşi eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş kazadan yara almadan kurtulurken, ünlü sanatçı Müjde Ar, hastaneye kaldırıldı. Ar’ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem, şişlik belirlendiği gözlem amaçlı tedavi altında tutulduğu öğrenildi.

Yeşilçam'ın Efsane Oyuncusu Müjde Ar Ölümden Döndü - Resim : 2

DİZİNDE ÖDEM VE ŞİŞLİK TESPİT EDİLDİ

Kaza sonrasında hastane tarafından yapılan açıklamada Müjde Ar’ın durumu hakkında şöyle denildi: Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında Acıbadem Maslak Hastanesi'ne başvurdu. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye gelen Müjde Ar'ın detaylı muayenelerinde sağ dizinde darbeye bağlı ödem ve şişlik tespit edildi. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlanarak sürdürülmektedir.

Yeşilçam'ın Efsane Oyuncusu Müjde Ar Ölümden Döndü - Resim : 3

Kaynak: ANKA

Etiketler
Yeşilçam Müjde Ar kaza Beşiktaş İstanbul
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