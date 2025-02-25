Serdar Ortaç’a Büyük Şok! Yasa Dışı Bahisten Yargılanıyordu, Cezası Belli Oldu

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın cezası belli oldu. Serdar Ortaç’ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ardından mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Türkiye genelinde yürütülen ‘yasa dışı bahis’ operasyonları kapsamında 11 Kasım’da ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ve ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da gözaltına alınmıştı.

EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

Adliye çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, Malta Adası'na otel açılışı için gittiklerini, yasa dışı bahis olaylarından haberleri olmadığını öne sürmüştü. Mahkeme Erbil ve Ortaç için 'ev hapsi' kararı vermişti.

EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Erbil ve Ortaç için hazırlanan iddianamede iki sanık hakkında en üst sınırdan ceza istenmişti.

10 AY HAPİS CEZASI

Ardından Serdar Ortaç’ın 'yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma' suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ortaç’ın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Serdar Ortaç'ı ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından mahkeme Ortaç’ın cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA