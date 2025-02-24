Ünlü Şarkıcıdan Korkutan Haber: Yılmaz Morgül Hastaneye Kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, konser sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Morgül, sağlığı için endişelenen hayranlarına seslendiği bir paylaşım yaptı.
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Mersin'deki konseri sonrası yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Sahnesinden inen şarkıcının rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
61 yaşındaki Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Hastaneden paylaşım yapan Morgül, "Mersin'de hastaneye kaldırıldım. İyi olacağım" ifadelerini kullandı. Morgül'ün konuşmakta zorluk çektiği dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
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