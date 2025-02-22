‘Hadise’li Yorum Demet Akalın’ı Çileden Çıkardı

Ünlü şarkıcı Hadise, çıkacak yeni albümünün ilk şarkısını çektiği kliple yayımladı. Hadise’nin klibi sosyal medyada büyük beğeni toplarken, bir sosyal medya kullanıcısının Demet Akalın’a Hadise’yi örnek almasını söylediği paylaşım Demet Akalın’ı çileden çıkardı.

‘Hadise’li Yorum Demet Akalın’ı Çileden Çıkardı

Kariyeri ve aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, bu sefer de yeni klibi Fırtınam ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Klip kısa süre içerisinde sosyal medyada defalarca paylaşılırken bir magazin hesabının Hadise ve Demet Akalın’ı kıyasladığı paylaşım ortalığı karıştırdı.

‘Hadise’li Yorum Demet Akalın’ı Çileden Çıkardı - Resim : 1

Hadise’nin yeni klibini paylaşan kullanıcı, Hadise’nin son şarkısı Fırtınam’ı son 10 yılın en iyi Türk pop şarkılardan biri olarak tarif etti. Müziğin ve klibin harika olduğunu ifade eden magazin hesabı, Demet Akalın’a Hadise’yi örnek göstermesi ise Demet Akalın’ı öfkelendirdi.

'HADİSE'Yİ ÖRNEK ALMASI LAZIM'

Kullanıcı paylaşımında “Demet Akal'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!" yazınca Demet Akalın’ın cevabı gecikmedi.

Paylaşıma yanıt veren Akalın, ilk olarak “Akal değil soyadım” diyerek paylaşımda soy isminin yanlış yazılmasına tepki gösterdi.

'ONLAR ARKAMDAN GELSİN!'

Akalın sonrasında iddialı bir cümle kullanarak “Ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz” cevabını verdi.

MAGAZİN DÜNYASI GELECEK YANITA KİLİTLENDİ

Akalın’ın Hadise’yi kast ederek “Onlar arkamdan gelsin” cümlesini kurması dikkat çekerken, Hadise’nin Demet Akalın’a cevap verip vermeyeceği; verecekse de bu sözleri nasıl yanıtlayacağı magazin dünyasında merak edilen konulardan biri haline geldi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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