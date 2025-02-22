‘Hadise’li Yorum Demet Akalın’ı Çileden Çıkardı

Kariyeri ve aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, bu sefer de yeni klibi Fırtınam ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Klip kısa süre içerisinde sosyal medyada defalarca paylaşılırken bir magazin hesabının Hadise ve Demet Akalın’ı kıyasladığı paylaşım ortalığı karıştırdı.

Hadise’nin yeni klibini paylaşan kullanıcı, Hadise’nin son şarkısı Fırtınam’ı son 10 yılın en iyi Türk pop şarkılardan biri olarak tarif etti. Müziğin ve klibin harika olduğunu ifade eden magazin hesabı, Demet Akalın’a Hadise’yi örnek göstermesi ise Demet Akalın’ı öfkelendirdi.

Hadise'nin son şarkısı #Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akal’ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor! pic.twitter.com/M61HteIlvp — Televizyon Kralı (@tvkrali) February 21, 2025

'HADİSE'Yİ ÖRNEK ALMASI LAZIM'

Kullanıcı paylaşımında “Demet Akal'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!" yazınca Demet Akalın’ın cevabı gecikmedi.

Paylaşıma yanıt veren Akalın, ilk olarak “Akal değil soyadım” diyerek paylaşımda soy isminin yanlış yazılmasına tepki gösterdi.

'ONLAR ARKAMDAN GELSİN!'

Akalın sonrasında iddialı bir cümle kullanarak “Ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz” cevabını verdi.

Akal değil soyqdım ben bunların alasını çekdım onlar arkamdan gelsin!!ben istediğim zaman yıne eskı tadımda çekerim!! Soyadımıda soğru yaz — Demet Akalin (@DemetAkalin) February 21, 2025

MAGAZİN DÜNYASI GELECEK YANITA KİLİTLENDİ

Akalın’ın Hadise’yi kast ederek “Onlar arkamdan gelsin” cümlesini kurması dikkat çekerken, Hadise’nin Demet Akalın’a cevap verip vermeyeceği; verecekse de bu sözleri nasıl yanıtlayacağı magazin dünyasında merak edilen konulardan biri haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi