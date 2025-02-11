Hadise’den Tek Cümlelik 'Kıskançlık' Resti, Herkesi Susturdu

Seyircisinin yeni sezonunu heyecanla beklediği O Ses Türkiye, ekranlara fırtına gibi geri döndü. İlk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken TV8’in fenomen programı O Ses Türkiye’nin yeni jürisi ünlü şarkıcı Melike Şahin programa damgasını vurdu.

Melike Şahin’in programa gelir gelmez herkesin gözdesi olması, sahnede şarkısını yeniden seslendirmesi istendiğinde Hadise’nin 'Yok' artık dediği iddiaları sonrasında ortalık karıştı.

HERKESİ TEK SÖZLE SUSTURDU

Sosyal medyada yayılan Hadise Melike’yi kıskanıyor iddiaları sonrasında Hadise sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden magazin gündemine bomba gibi düşen kıskançlık iddialarına Hadise, fotoğrafla yanıt verdi.

'O SIRADA BİZ'

Hadise Melike Şahin ile birlikte Şahin’in albümünü elinde tuttuğu bir fotoğraf paylaşarak “O sırada biz” notunu düştü. Hadise’nin fotoğraflı yanıtı Tuğba Büyüküstün ve Seda Bakan olayıyla kıyaslandı.

Sosyal medyada Hadise’nin paylaşımı sonrasında şu yorumlar yapıldı:

“Hmm iyi bakalım”, “Hahahahha inandık yaa evet”, “Melike niye sefil gibi leanlemiş”, “Hadise’yi fena takıntı haline getirdin”, “Hadise’ye gıcık olduğum yerler oldu ama abartıyorsunuz."

Kaynak: Haber Merkezi