Hadise’den Tek Cümlelik 'Kıskançlık' Resti, Herkesi Susturdu

O Ses Türkiye’nin çiçeği burnunda jürisi Melike Şahin’in kıskandığı iddia edilen Hadise, herkesin konuştuğu iddialara tek bir fotoğrafla yanıt verdi. Instagram’dan paylaşım yapan Şahin ile fotoğraf paylaşıp herkesi tek sözüyle susturdu. İşte çok konuşulan o söz…

Esma Karayel Esma Karayel
Hadise’den Tek Cümlelik 'Kıskançlık' Resti, Herkesi Susturdu

Seyircisinin yeni sezonunu heyecanla beklediği O Ses Türkiye, ekranlara fırtına gibi geri döndü. İlk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken TV8’in fenomen programı O Ses Türkiye’nin yeni jürisi ünlü şarkıcı Melike Şahin programa damgasını vurdu.

Melike Şahin’in programa gelir gelmez herkesin gözdesi olması, sahnede şarkısını yeniden seslendirmesi istendiğinde Hadise’nin 'Yok' artık dediği iddiaları sonrasında ortalık karıştı.

Hadise’den Tek Cümlelik 'Kıskançlık' Resti, Herkesi Susturdu - Resim : 1

HERKESİ TEK SÖZLE SUSTURDU

Sosyal medyada yayılan Hadise Melike’yi kıskanıyor iddiaları sonrasında Hadise sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden magazin gündemine bomba gibi düşen kıskançlık iddialarına Hadise, fotoğrafla yanıt verdi.

Hadise’den Tek Cümlelik 'Kıskançlık' Resti, Herkesi Susturdu - Resim : 2

'O SIRADA BİZ'

Hadise Melike Şahin ile birlikte Şahin’in albümünü elinde tuttuğu bir fotoğraf paylaşarak “O sırada biz” notunu düştü. Hadise’nin fotoğraflı yanıtı Tuğba Büyüküstün ve Seda Bakan olayıyla kıyaslandı.

Sosyal medyada Hadise’nin paylaşımı sonrasında şu yorumlar yapıldı:

“Hmm iyi bakalım”, “Hahahahha inandık yaa evet”, “Melike niye sefil gibi leanlemiş”, “Hadise’yi fena takıntı haline getirdin”, “Hadise’ye gıcık olduğum yerler oldu ama abartıyorsunuz."

O Ses Türkiye’de Kıskançlık Krizi, Hadise Daha Fazla Dayanamadı Ağzından KaçırdıO Ses Türkiye’de Kıskançlık Krizi, Hadise Daha Fazla Dayanamadı Ağzından KaçırdıMagazin

Hadise Ahmet Çakar’ın Gözünün Yaşına Bakmadı, Çakar İki Kelimelik Hakaretine Yenisini EklediHadise Ahmet Çakar’ın Gözünün Yaşına Bakmadı, Çakar İki Kelimelik Hakaretine Yenisini EklediMagazin

O Ses Türkiye’nin Kaybedeni Hadise Oldu! Tepkiler Sonrası Sessizliğini BozduO Ses Türkiye’nin Kaybedeni Hadise Oldu! Tepkiler Sonrası Sessizliğini BozduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hadise Melike Şahin O Ses Türkiye
Zuhal Topal Gözyaşlarına Hakim Olamadı! Bolu'daki Yangın Faciası İçin İstifa Çağrısı Yaptı Zuhal Topal Gözyaşlarına Hakim Olamadı
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
Behzat Ç. Efsanesi Geri Geliyor! Erdal Beşikçioğlu Sete Döndü Erdal Beşikçioğlu Sete Döndü
Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu: Başkan Yardımcıları Gözaltında İstanbul'da 9 CHP'li Belediyeye ‘Terör’ Operasyonu
Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu: ‘Bazı Milletvekilleri Başsavcılığa Delege Gönderecek’ Adalet Bakanlığı Kaynakları Seyhan Avşar’a Konuştu
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem', Kritik Zirveye Bu Sözler Damga Vurdu Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e 'Sitem'
CHP’de Çoklu Aday Formülü: İşte Kulislerdeki Önseçim Senaryoları İşte Kulislerdeki Önseçim Senaryoları
THY'nin İndirimli Bilet Kampanyası Başladı: İşte Ucuz Bilet Tarihleri THY'nin İndirimli Bilet Kampanyası Başladı