O Ses Türkiye’nin Kaybedeni Hadise Oldu! 'Narin' İçin Söylediği Şarkı Ortalığı Karıştırdı! ‘Kusacağım’

Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin için "Sıfır Tolerans" şarkısını söyledi. Ünlü şarkıcının performansı sosyal medyayı ikiye böldü.

Esma Karayel Esma Karayel
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Dün akşam, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yaşanan bir olay, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yarışmada yıllarda jüri koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Hadise, Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ı anmak için ‘Sıfır Tolerans’ şarkısını seslendirdi.

TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ YAĞDI

Hadisenin bu performansı, sosyal medyada büyük tepki topladı. Hadise'nin Narin için aşk şarkısı seçmesi ve bunu sahnede seslendirmesine verilen tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

Sosyal medyada kimileri şarkının duygusal olduğunu belirtirken kimileri de Hadise’yi topa tuttu.

O Ses Türkiye’nin Kaybedeni Hadise Oldu! 'Narin' İçin Söylediği Şarkı Ortalığı Karıştırdı! ‘Kusacağım’ - Resim : 1

“BARİ BİZ BURADAYIZ SÖYLESEYDİN”

Hadise için “Düm tek tek söyleseydin daha acıklı olurdu”, “Bari biz buradayız söyleseydin”, “Saçma sapan name yapmaktan başka hiçbir şey yok”, “Gündemde tutup unutturmamak için söyledi diye düşünüyorum” gibi eleştiriler yapıldı.

O Ses Türkiye’nin Kaybedeni Hadise Oldu! 'Narin' İçin Söylediği Şarkı Ortalığı Karıştırdı! ‘Kusacağım’ - Resim : 2

DEMET AKALIN’DAN HADİSE’YE: KUSACAĞIM

Hadise’nin Narin için söylediği şarkıya bir tepki de Demet Akalın’dan geldi. Sosyal medya hesabından şarkı videosunun altına yorum yapan Demet Akalın “Kusacağım” ifadesini kullandı.

O Ses Türkiye’nin Kaybedeni Hadise Oldu! 'Narin' İçin Söylediği Şarkı Ortalığı Karıştırdı! ‘Kusacağım’ - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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