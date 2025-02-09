O Ses Türkiye’de Kıskançlık Krizi, Hadise Daha Fazla Dayanamadı Ağzından Kaçırdı
Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlarda fırtınalar estiren sevilen şarkı yarışması O Ses Türkiye, ekranlara geri döndü. Yayınlanan ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitleyen fenomen yarışmanın yeni jürisi ünlü şarkıcı Melike Şahin ve Hadise arasındaki tansiyon bölüme damga vurdu. İşte Hadise ve Melike Şahin arasında yaşanan ve sosyal medyada gündem olan o anlar…
O Ses Türkiye ilk bölümüyle büyük ilgi görürken, popüler yarışmanın jüri koltuğuna yeni bir isim oturdu. Sevilen şarkılarıyla geçen yıla damga vuran şarkıcı Melike Şahin, jüri üyesi oldu.
GÖNÜLLER FETHETTİ
İlk bölümde seyirci tarafından sık sık övgü yağmuruna tutulan Şahin'in sahnede şarkı söylediği anlar büyük ses getirdi. Sevilen şarkıcının alkışlar sonrasında seyirciden 'Bir daha' diye tepki görmesi, Hadise’yi şaşırttı.
HADİSE KISKANDI MI?
Stüdyodakilerin sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Melike Şahin’in 'Canın Beni Çekti' şarkısını yeniden söylemesini istemesi, yarışmada tansiyonu yükseltti. Seyircinin "Bir daha" tezahüratları Hadise’yi pek memnun etmedi.
ŞAHİN’E 'YOK ARTIK' TEPKİSİ
Hadise’nin “Bir daha” tezahüratlarına “Yok artık” sitemi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Hadise’nin yeni jüri üyesi Şahin’i kıskandığı iddiaları ortalığı karıştırdı.
Kaynak: Haber Merkezi