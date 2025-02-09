Ünlü Oyuncu Dehşeti Yaşadı, Doğum Gününü Kabusa Çeviren Olay! Gözü Mosmor, Kanlar İçinde Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü oyuncu Christy Carlson Romano, eşinin doğum günü kutlamaları sırasında katıldığı kil güvercin atışı etkinliğinde korkunç bir kaza yaşadı. Romano’nun sağ gözünün altına şarapnel parçası isabet etti.

Cumartesi günü Instagram hesabından paylaştığı videoda sağ gözünün altındaki büyük yarayı gösteren Romano, hastaneye kaldırıldı.

HAYATIM BİR FİLM ŞERİDİ GİBİ KAYDI

Eski Disney yıldızı, yaşadığı korku dolu anları “Hayatım, gözlerimin önünden bir film şeridi gibi kaydı” diyerek açıkladı. Sağ gözünde ağır hasar olduğunu belirten Romano, kendisine yardım eden ekiplere teşekkür etti.

KİL GÜVERCİNİ ATIŞI NEDİR?

Kil güvercini atışı, hedef olarak kullanılan kireç taşı ve ziftten yapılmış ters dairesel disklerin, tuzak adı verilen makineler tarafından havaya fırlatıldığı bir açık hava sporu olarak bilinir. Bu sporda atıcılar, kil güvercinlerini vurmak için yüzlerce küçük kurşun bilye fırlatır. Güvenlik önlemlerinin yeterince alınmadığı takdirde bu spor büyük risk taşır.

Kaynak: Haber Merkezi