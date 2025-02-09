Pınar Deniz Öyle Bir Şey Aşerdi ki, Soluğu Hemen Orada Aldı, Güzel Anne Adayından Yeni Poz

Kanal D’nin ‘Yargı’ dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Pınar Deniz, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu.

Başarılı oyuncu, dünyaca ünlü bir markanın Paris Moda Haftası'nda düzenlediği etkinlikte çektiği eli karnında fotoğrafla, anne olacağının sinyalini vermişti.

7 AYLIK HAMİLE

Yedi aylık hamile güzel anne adayı, sosyal medya hesabından sık sık karnı burnunda pozlarını paylaşmış, bu pozları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.

TATLI AŞERDİ

Pınar Deniz’den yeni bir poz daha geldi. Sosyal medya hesabı Instagram hesabından bir poz paylaşan Pınar Deniz, tatlı aşerdiğini belirterek tatlıcıdan fotoğraf paylaştı. Deniz fotoğrafa “Canımız tatlı çekerse” notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi