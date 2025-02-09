Pınar Deniz Öyle Bir Şey Aşerdi ki, Soluğu Hemen Orada Aldı, Güzel Anne Adayından Yeni Poz
Yakın zamanda anne olmaya hazırlanan Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz aşerince soluğu bakın nerede aldı. Kısa süre önce oğlu olacağını duyuran güzel anne adayının karnı burnunda son pozu beğeni yağmuruna tutuldu.
Kanal D’nin ‘Yargı’ dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Pınar Deniz, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturmuştu.
Başarılı oyuncu, dünyaca ünlü bir markanın Paris Moda Haftası'nda düzenlediği etkinlikte çektiği eli karnında fotoğrafla, anne olacağının sinyalini vermişti.
7 AYLIK HAMİLE
Yedi aylık hamile güzel anne adayı, sosyal medya hesabından sık sık karnı burnunda pozlarını paylaşmış, bu pozları hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutulmuştu.
TATLI AŞERDİ
Pınar Deniz’den yeni bir poz daha geldi. Sosyal medya hesabı Instagram hesabından bir poz paylaşan Pınar Deniz, tatlı aşerdiğini belirterek tatlıcıdan fotoğraf paylaştı. Deniz fotoğrafa “Canımız tatlı çekerse” notunu düştü.
Kaynak: Haber Merkezi