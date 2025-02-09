Sular Durulmuyor: Ferdi Tayfur İçin Şimdi de Mevlit Krizi

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Ferdi Tayfur ölümünün ardından mirasıyla da gündem oldu.

İKİ İSİM YOK

Sanatçının aynı zamanda yeğeni ve basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabı üzerinden Ferdi Tayfur’un vasiyetini paylaştı. Vasiyette Tuğçe Tayfur ile ağabeyi Timur Turanbayburt'un adı geçmedi.

SERT TEPKİ

Vasiyet açıklaması üzerine Tuğçe Tayfur sessizliğini Instagram’da bozdu. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR"

SEVENLERİ İKİYE BÖLÜNECEK

Tayfur ailesinde miras kavgası sürerken yeni bir skandal daha patlak verdi. Birbiriyle anlaşamayan aile bireyleri, usta sanatçı için iki farklı yerde 40 mevlidi okutacak.

Şirin Gözalıcı, usta sanatçının 40’ı için yapılacak mevlit okumasının tarih ve yer bilgisini paylaştı. Gözalıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, ailemizin çınarı Sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40. günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'inde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur.”

Tuğçe Tayfur ise sosyal medya hesabında babası için Eyüp Sultan Camii'nde 40 mevlidi okunacağını açıkladı:

"Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi..."

Kaynak: Haber Merkezi