Vasiyet Kavgası Alevlendi... Ferdi Tayfur'un Miras Bırakmadığı Kızı Tuğçe Tayfur'dan Olay Paylaşım

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un mal varlığına kayyım atanmasını talep eden sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Vasiyet Kavgası Alevlendi... Ferdi Tayfur'un Miras Bırakmadığı Kızı Tuğçe Tayfur'dan Olay Paylaşım

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. 4 Ocak’ta son yolculuğuna uğurlanan Tayfur’un günler sonra vasiyeti de ortaya çıktı. Sanatçının aynı zamanda yeğeni ve basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabı üzerinden Ferdi Tayfur’un vasiyetini paylaştı.

Vasiyet Kavgası Alevlendi... Ferdi Tayfur'un Miras Bırakmadığı Kızı Tuğçe Tayfur'dan Olay Paylaşım - Resim : 1

VASİYETİ AÇIKLANDI

Şirin Gözalıcı'nın yaptığı paylaşıma göre Ferdi Tayfur'un vasiyeti şu şekilde: "Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

Vasiyet Kavgası Alevlendi... Ferdi Tayfur'un Miras Bırakmadığı Kızı Tuğçe Tayfur'dan Olay Paylaşım - Resim : 2

TUĞÇE TAYFUR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Babasının vasiyetinde adı geçmeyen kızı Tuğçe Tayfur ise küplere bindi. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımına, "Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR" ifadelerini not düştü.

'AZGINLIK BEDEL ÖDETİR'

Babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyım atanmasını isteyen Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından dikkat çeken yeni bir paylaşımda bulundu. Tuğçe Tayfur, "Bugün çok önemli, Türkiye'ye mâl olmuş bir hukuk profesörü bana şöyle biz söz söyledi; Tuğçe unutma, azgınlık bedel ödetir. Bu çok ama çok doğru..." ifadelerini kullandı.

Vasiyet Kavgası Alevlendi... Ferdi Tayfur'un Miras Bırakmadığı Kızı Tuğçe Tayfur'dan Olay Paylaşım - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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