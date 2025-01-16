Ferdi Tayfur'un Vefatının Ardından Kızı Tuğçe Tayfur Sessizliğini Bozdu: O Detayı İlk Kez Anlattı

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak'ta Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında yoğun kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Kalabalık arasında yer alan Ferdi Tayfur’un büyük oğlu Timur Turanbayburt ise fenalaştı.

CENAZEDE KAVGA

Cenaze töreninde, vefatından önce arasının bozuk olduğu Ferdi Tayfur’un kızı ile aile bireyleri arasında kavga çıktı. Tuğçe Tayfur ile eski eşi Necla Nazır'ın tabutun başına geldiği dakikalarda yuhalama sesi yükseldi.

Ünlü sanatçının yeğeninin Tuğçe Tayfur'a bağırdığı görüldü. O anlarda aile bireyleri "Burada yapmayın" diyerek kavganın büyümesini engellemeye çalıştı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Sessizliğini koruyan Tuğçe Tayfur, babasının vefatı sonrası ilk paylaşımını yaptı. Babasıyla fotoğrafını paylaşan Tuğçe Tayfur'un açıklaması sevenlerini duygulandırdı.

Tuğçe Tayfur'un açıklaması şöyle:

"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil 'kral’ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi. 'Hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve inzivaya çekildi.

O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün….Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua!"

Kaynak: Haber Merkezi