Ferdi Tayfur'un MESAM'dan 35 Milyon Lira Telif Aldığı İddialarına Yalanlama

Ferdi Tayfur’un 35 milyon lira telif aldığı iddiaları üzerine MESAM’dan açıklama geldi. MESAM Başkanı Recep Ergül, söz konusu iddiaların gerçekliğinin olmadığını belirtti.

Son Güncelleme:
Ferdi Tayfur'un MESAM'dan 35 Milyon Lira Telif Aldığı İddialarına Yalanlama

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığı iddialarına ilişkin, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır" dedi.

Arabesk müziğin önemli temsilcisi sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığı iddialarına ilişkin Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıklamalarda bulundu.

Ferdi Tayfur'un çok önemli bir eser sahibi olduğunu ifaden eden MESAM Başkanı Ergül, sanatçının MESAM veritabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu belirtti.

Ferdi Tayfur'un MESAM'dan 35 Milyon Lira Telif Aldığı İddialarına Yalanlama - Resim : 1
MESAM Başkanı Recep Ergül

FERDİ TAYFUR İLK 20’DE

Milyonlarca insanın büyük beğenisini kazandığı için Ferdi Tayfur’un telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını açıklayan Ergül, “Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır” dedi.

Ferdi Tayfur'un MESAM'dan 35 Milyon Lira Telif Aldığı İddialarına Yalanlama - Resim : 2

“35 MİLYON LİRA İDDİALARI ASILSIZDIR”

Başkan Ergül açıklamasında, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzdüğü gibi, Ferdi Tayfur ile eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve haklı olarak kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Ferdi Tayfur İçin Lokma Döktürdü: 'Aziz Hatırasını Yad Etmek Amacıyla...'Bahçeli, Ferdi Tayfur İçin Lokma Döktürdü: 'Aziz Hatırasını Yad Etmek Amacıyla...'Güncel
Ferdi Tayfur Şarkılarını ‘İzinsiz’ Okuyanlara Ceza, MESAM AçıkladıFerdi Tayfur Şarkılarını ‘İzinsiz’ Okuyanlara Ceza, MESAM AçıkladıMagazin

Kaynak: İHA

Etiketler
Ferdi Tayfur Mesam Telif
Son Güncelleme:
Banyodaki Nem ve Rutubeti Anında Yok Ediyor! Meğer Çözümü Bu Kadar Basitmiş Banyodaki Nem ve Rutubeti Anında Yok Ediyor! Meğer Çözümü Bu Kadar Basitmiş
Aspiratör Filtresindeki Kalıplaşmış Yağlara Kesin Çözüm! 30 Saniyede Kökünü Kurutuyor Aspiratör Filtresindeki Kalıplaşmış Yağlara Kesin Çözüm! 30 Saniyede Kökünü Kurutuyor
Kaza Geçiren İrem Derici Sevenlerini Korkuttu İrem Derici Sevenlerini Korkuttu
Elçin Sangu ve Rasim Ozan Kütahyalı Arasında İpler Gerildi: 'Lütfen Siz Bana Arka Çıkmayın!' Elçin Sangu ve Rasim Ozan Kütahyalı Arasında İpler Gerildi