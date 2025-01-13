Ferdi Tayfur'un MESAM'dan 35 Milyon Lira Telif Aldığı İddialarına Yalanlama

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığı iddialarına ilişkin, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır" dedi.

Arabesk müziğin önemli temsilcisi sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığı iddialarına ilişkin Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıklamalarda bulundu.

Ferdi Tayfur'un çok önemli bir eser sahibi olduğunu ifaden eden MESAM Başkanı Ergül, sanatçının MESAM veritabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu belirtti.

MESAM Başkanı Recep Ergül

FERDİ TAYFUR İLK 20’DE

Milyonlarca insanın büyük beğenisini kazandığı için Ferdi Tayfur’un telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını açıklayan Ergül, “Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır” dedi.

“35 MİLYON LİRA İDDİALARI ASILSIZDIR”

Başkan Ergül açıklamasında, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzdüğü gibi, Ferdi Tayfur ile eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve haklı olarak kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA