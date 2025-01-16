Bülent Ersoy 'Zombi' Kılığına Girdi, Galaya Gitti

Birbirinden ilginç sahne kıyafetleriyle zaman zaman gündem olan sanatçı Bülent Ersoy, bu kez rol aldığı Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına katıldığı kıyafetle olay oldu.

'Kutsal Damacana 5-Zombi’ filminin galası yapıldı. Filmde kısa da olsa rol alan Bülent Ersoy, galaya zombi kıyafetiyle geldi. 72 yaşındaki sanatçının zombi makyajının 7-8 saat sürdüğü öğrenildi.

Galadaki kostümüyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Ersoy, "Zombiyken ben" notunu düştü.

Bülent Ersoy’un bu pozuna yorum yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi