Bülent Ersoy 'Zombi' Kılığına Girdi, Galaya Gitti
'Diva' olrak tanınan Bülent Ersoy, rol aldığı filmin galasına zombi kılığında geldi. Ersoy'un paylaşımına yorum yağdı.
Birbirinden ilginç sahne kıyafetleriyle zaman zaman gündem olan sanatçı Bülent Ersoy, bu kez rol aldığı Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına katıldığı kıyafetle olay oldu.
'Kutsal Damacana 5-Zombi’ filminin galası yapıldı. Filmde kısa da olsa rol alan Bülent Ersoy, galaya zombi kıyafetiyle geldi. 72 yaşındaki sanatçının zombi makyajının 7-8 saat sürdüğü öğrenildi.
Galadaki kostümüyle pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Ersoy, "Zombiyken ben" notunu düştü.
Bülent Ersoy’un bu pozuna yorum yağdı.
Kaynak: Haber Merkezi