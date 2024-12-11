Yeşil Kostümü Linç Edilen Bülent Ersoy Esti Gürledi! ‘Çuvalda Giysem Ben…’

Yeşil kabarık elbisesiyle Pantene 50. Altın Kelebek ödül törenine damga vuran ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy, 50. Yıl Özel Ödülü'ne layık görülmüştü. Ersoy’un iddialı kostümü sosyal medyada çokça konuşulmuş, kimileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Yeşil kostümü marula benzetilen Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

“RIHANNA GİYMİŞ GİYDİRİLMİŞ BEN DE…”

“Şimdi gelelim hadsizlik yaparak beni yorumları ile üzebileceklerini zanneden vizyonsuz kıskanç bir avuç insana karşı söyleyecek olduğum sözlere” diyerek sert bir tavır sergileyen Ersoy “Dünya çapındaki modacılar ile madam Rihanna bu modeli beğenmiş giymiş giydirilmiş, ben de 'Bu pardösüyü giyip bu büyük ödülü bu kıyafet ile almalıyım' diyerek muhterem kişilerin karşısına bu tafta pardesü ile çıktım” diyerek tepki gösterdi.

“SONSUZA DEK BÖYLE KISKANACAKSINIZ”

“Kumaşımda ipek şantunk tafta ve Paris’ten çok güzel yaptım oh” diyen Ersoy, tepkisine şöyle devam etti: Sefam olsun düşmanlarım çatır çatır çatlasınlar. Ayrıca kaldı ki şunu herkes çok iyi bilsin ki ben çuvalda giysem ben yine Bülent Ersoy'um yine Bülent Ersoy'um yine Bülent Ersoy'um... Benim ruhumda her zaman marjinallik yatar ben hiçbir zaman sıradan olmadım ve olmam da ve bu sonsuza dek de böylece devam edecek ve siz vizyonsuz kıskanç bir avuç insanlar da beni sonsuza dek böyle kıskanacak ve konuşmaya devam edeceksiniz. Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum. Fiyatım artıyor. Canımı da hiç acıtamıyor beni üzemiyorsunuz. Beni ancak güldürüyorsunuz.

Kaynak: Gerçek Gündem