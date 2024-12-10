Dizisi Final Yapan Ünlü Oyuncu İsyan Etti

Show Tv'nin yeni sezonunda ekrana gelen, konusuyla Türkiye gündemini yakalayan "Kalpazan" dizisi çok iddialı bir başlangıç yaptı. Özellikle sosyal medyada büyük bir kitle edinen dizi için, reyting sıralamasında ise biraz düşüş yaşamaya başlayınca kanalı tarafından final kararı verildi.

Dün akşam yayınlanan bölümüyle ekrana veda eden dizinin, kayıp yaşadığı haliyle bile 4 bandında reytingler almasına rağmen kaldırılması seyircinin tepkisini çekti. Yapım şirketi O3 Medya‘nın, yüksek bütçesi nedeniyle her hafta zarar ettiği için bitirdiğini söylediği dizinin başrol oyuncusundan da sitemkar bir açıklama geldi.

'SADECE 4500 HANENİN SEYİR ZEVKİ ÖNEMSENİYOR'

Kalpazan'ın "Ayşe"si Deniz Baysal, projenin sona ermesiyle şöyle bir veda mesajı yayımladı:

"İzleyicilerimize ayrı bi teşekkürüm var. 'Alt tarafı dizi' olabilir ama hepimizin ana akımda ayrı bir soluğa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kimsenin izleme zevkine laf edilmemeli fakat bu konuda sistemden kaynaklı, sadece 4.500 hanenin seyir zevkinin 85 milyona mal edilmesi beni çok üzüyor. Bunu Kalpazan özelinde söylemiyorum. Belki sistem farklı olsa da sonuç yine değişmezdi, bilinmez. Fakat aylarca emek verilip bir solukta bitirilen nice proje var. Zaten azalmış olan televizyon izleyicisinin ücret ödemek zorunda kalmadan daha fazla seçeneği hak ettiğini düşünüyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem