Show TV İddialı Diziye Final Kararı Aldı! Artık Ekranda Yer Almayacak
Show TV'nin iddialı projelerinden biri olan Kalpazan dizisinin final tarihi belli oldu. Dizi 8. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Timuçin Esen, Şükran Ovalı, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal gibi başarılı isimleri bir araya getiren Show TV'nin iddialı dizisi Kalpazan, reytinglerde istenen başarıyı yakalayamaması ve yüksek prodüksiyon maliyetleri nedeniyle ekran macerasına erken nokta koydu.
Başarılı bir oyuncu kadrosuna ve ilgi çekici konusuna rağmen Kalpazan, hedeflenen reytinglere ulaşamadı. Kalpazan, 9 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak 8. bölümüyle ekranlara veda edecek. Kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, beklenmedik final kararıyla sevenlerini üzdü.
Dizinin final kararı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler, dizinin neden final yaptığını sorgularken, oyunculara destek mesajları paylaştı. Özellikle diziye bağlanan hayranlar, final kararına tepki gösterdi.