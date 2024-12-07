Show TV İddialı Diziye Final Kararı Aldı! Artık Ekranda Yer Almayacak

Timuçin Esen, Şükran Ovalı, Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal gibi başarılı isimleri bir araya getiren Show TV'nin iddialı dizisi Kalpazan, reytinglerde istenen başarıyı yakalayamaması ve yüksek prodüksiyon maliyetleri nedeniyle ekran macerasına erken nokta koydu.