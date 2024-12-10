Norm Ender'in 'Parla' Marşı Okullarda Öğretilecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için Norm Ender tarafından bestelenen 'Parla (100. Yıl Marşı)' Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına alındı. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), konuyla ilgili yaptığı açıklamada marşın genç nesillere milli değerleri aktarmada kullanılacağını belirtti.

MESAM'DAN AÇIKLAMA

MESAM kararın detaylarını paylaşırken şu ifadelere yer verdi:

"'Parla' isimli bu özel eser Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına alınarak genç nesillere milli değerlerimizi daha derinden hissettirme amacıyla kullanılacak. Türk bayrağımızın ışığında yükselen bu marş ülkemizin geleceği olan gençlere ilham kaynağı olacak.”

NORM ENDER'DEN PAYLAŞIM

Norm Ender, bu gelişmeyi kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında “Bir tebriğinizi alırım” ifadesine yer verdi. Takipçileri sanatçının bu başarısını tebrik eden çok sayıda yorum yaptı.

Marşın müfredata dahil edilmesiyle okullarda öğrencilerin bu eseri öğrenip seslendirmesi planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eserin özellikle törenlerde ve etkinliklerde kullanılacağını belirtti.

Norm Ender’in marşı Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında ortaya çıkan projeler arasında gençlere doğrudan ulaşan örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem