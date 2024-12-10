Gülben Ergen Tokyo’yu Neşesiyle Salladı! Kalabalığın Arasında Girdi ve…

Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken sanatçı Gülben Ergen, Tokya’da ilginç video ile adından söz ettirdi.

JAPONLAR SADECE ONU İZLEDİ

Tatil için Tokya’ya giden Gülben Ergen, sokaklarda dans ettiği, mutlu anlarını videoya çekerek kaydetti. Gülben Ergen’in sosyal medya hesabından paylaştığı video, büyük dikkat çekerek çok konuşuldu.

“BURASI TOKYO, BEN DELİRDİM”

Gülben Ergen, videoyu paylaşırken “Burası Tokyo'da günde 3 milyon kişinin karşıdan karşıya geçtiği Shibuya Meydanı ve ben delirdim o ışıklı, kalabalık, coşkulu caddede, gece gece bir oraya bir buraya güle oynaya koşturmaktan. 'Kimsenin bana nereden çıktı bu deli?' diye bakmaması..." notunu düştü.

Ergen’in videodaki hareketleri ve mimikleri, sosyal medyada kimileri tarafından olumlu karşılanırken kimileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Ergen’i gören Japonların da bakışları kameralara yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem