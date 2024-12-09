Masumlar Apartmanı Fırtına Gibi Esmişti! Yerine Yeni Dizi Duyuruldu

Dizidoktoru'nun aktardığı habere göre; Adını Sergio Leone'nin 1984 yılında çektiği ve Robert De Niro'nun başrolü oynadığı efsane film "Bir Zamanlar Amerika"dan alan, yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Bir Zamanlar İstanbul" projesi sete çıkmak için gün sayıyor. Üniversite kantininde tanışan Ali ve Seher'in hayatlarının şiir, çete ilişkileri ve aşkla şekillenmesini dramatik bir hikâye etrafında ele alacak dizide; Cihangir Ceyhan, Alina Boz, Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Özge Özder, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Ümit Kantarcılar ve Murat Daltaban gibi başarılı oyuncular rol alacak. Alina Boz'u gazeteci, Cihangir Ceyhan'ı şiire sevdalı çete bağlantıları olan bir karakter olarak izleyeceğimiz dizi TRT 1'de ekrana gelecek. Kamil Aydın'ın yöneteceği, Volkan Girgin'in senaryosunu kaleme aldığı dizinin gizli başrolü ise diziye adını veren İstanbul olacak.