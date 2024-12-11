İstanbul Boğazı'nın Simgelerinden... Daha Önce Rus Oligark Kiralamıştı: Feyyaz Tokar Yalısı, O İsme Satılıyor, Değeri Dudak Uçuklattı

İstanbul Boğazı'nın simge yalılarından olan Beykoz'daki Feyyaz Tokar Yalısı satışa çıkarılmıştı. Forbes’e göre serveti 2024 itibarı ile 2.3 milyar dolar olan Hamdi Ulukaya, İstanbul Boğazı’nın en görkemli yapılarından olan yalıyı satın alıyor.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre; 2024 yılında satın alma opsiyonuyla aylık kira bedeli olan 120 bin doları bir yıllık peşin ödeyen Hamdi Ulukaya'nın, Feyyaz Tokar Yalısı'nı 45 milyon dolara satın alacak.

Ulukaya ABD'de en çok satılan süzme yoğurt markası olan Chobani'nin de sahibi.

DAHA ÖNCE RUS OLİGARK ABRAMOVİÇ KİRALAMIŞTI

Yalı, 2012'de ABD'de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı. Okumuş, restorasyon yapıktan sonra yalıda kendisi oturdu. Ardından Rus oligark Roman Abramoviç, yalıyı kiralamıştı.

Kaynak: Sabah