İstanbul'da Tramvay Seferlerinde Aksama

İstanbul'un Fatih ilçesinde çıkan yangın sonrası tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından tramvay seferleri tekrar normal şekilde yapılmaya başlandı.

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İstanbul'da Tramvay Seferlerinde Aksama

Fatih'te bir ayakkabıcı dükkanında çıkan yangın dolayısıyla tramvay seferleri kesintili olarak sürdürülüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu da yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılabiliyor.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından tramvay seferleri normal akışına döndü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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