İstanbul'da Tramvay Seferlerinde Aksama

Fatih'te bir ayakkabıcı dükkanında çıkan yangın dolayısıyla tramvay seferleri kesintili olarak sürdürülüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu da yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılabiliyor.

#MetroDuyuru #T1

Çemberlitaş-Beyazıt bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) December 11, 2024

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından tramvay seferleri normal akışına döndü.

Kaynak: Gerçek Gündem