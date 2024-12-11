İstanbul'da Tramvay Seferlerinde Aksama
İstanbul'un Fatih ilçesinde çıkan yangın sonrası tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından tramvay seferleri tekrar normal şekilde yapılmaya başlandı.
Fatih'te bir ayakkabıcı dükkanında çıkan yangın dolayısıyla tramvay seferleri kesintili olarak sürdürülüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu da yaşanıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılabiliyor.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 11, 2024
Çemberlitaş-Beyazıt bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından tramvay seferleri normal akışına döndü.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 11, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür. https://t.co/iKILzcCIy1
Kaynak: Gerçek Gündem