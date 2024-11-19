Uğursuz Yalı Sosyetenin Korkulu Rüyası Oldu! Satın Alan Herkesin Başı Belaya Girdi

Sosyetenin gözdesi Bebek’teki Sadıkoğlu Yalısı, satın alan herkesin borçlanarak hacizlik olmasıyla gündem oldu. oturan herkesin başına çorap ören yalı, ‘Uğursuz Yalı’ olarak anılmaya başladı. İşte Sadıkoğlu Yalısı zedeleri...

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Uğursuz Yalı Sosyetenin Korkulu Rüyası Oldu! Satın Alan Herkesin Başı Belaya Girdi

Ünlü Sadıkoğlu Ailesi’nin fertlerinden Kahraman Sadıkoğlu, Dubai’deki işlerinde yaşadığı sorunların ardından aile yadigarı Sadıkoğlu Yalısı’nı ünlü iş insanı Emin Hitay'a satmıştı.

Yalıyı satın aldıktan bir süre sonra ekonomik sıkıntılar yaşayan iş insanı Emin Hitay da 2019 yılında yalıyı, 35 milyon dolara Habib Cem Bahadır'a satmıştı.

Uğursuz Yalı Sosyetenin Korkulu Rüyası Oldu! Satın Alan Herkesin Başı Belaya Girdi - Resim : 1

5 YIL SONRA HACİZ GELDİ

Sabah’ta yer alan habere göre, yaklaşık 5 yıl kadar yalıda oturan Habib Cem Bahadır'a geçen hafta haciz geldi. İddiaya göre Bahadır, Katar’daki inşaatında çalışan işçileri tazminatsız çıkardı, işçilerin avukatı polis eşliğinde yalıya gelip haciz işlemi başlattı.

Uğursuz Yalı Sosyetenin Korkulu Rüyası Oldu! Satın Alan Herkesin Başı Belaya Girdi - Resim : 2

Yalıya yerleşen herkesin ekonomik zorluklar yaşayarak yalıdan kısa süre sonra taşınması yalının sosyal medyada ‘Uğursuz’ diye anılmasına sebep oldu.

Uğursuz Yalı Sosyetenin Korkulu Rüyası Oldu! Satın Alan Herkesin Başı Belaya Girdi - Resim : 3

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Kaynak: Sabah

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