Uğursuz Yalı Sosyetenin Korkulu Rüyası Oldu! Satın Alan Herkesin Başı Belaya Girdi

Ünlü Sadıkoğlu Ailesi’nin fertlerinden Kahraman Sadıkoğlu, Dubai’deki işlerinde yaşadığı sorunların ardından aile yadigarı Sadıkoğlu Yalısı’nı ünlü iş insanı Emin Hitay'a satmıştı.

Yalıyı satın aldıktan bir süre sonra ekonomik sıkıntılar yaşayan iş insanı Emin Hitay da 2019 yılında yalıyı, 35 milyon dolara Habib Cem Bahadır'a satmıştı.

5 YIL SONRA HACİZ GELDİ

Sabah’ta yer alan habere göre, yaklaşık 5 yıl kadar yalıda oturan Habib Cem Bahadır'a geçen hafta haciz geldi. İddiaya göre Bahadır, Katar’daki inşaatında çalışan işçileri tazminatsız çıkardı, işçilerin avukatı polis eşliğinde yalıya gelip haciz işlemi başlattı.

Yalıya yerleşen herkesin ekonomik zorluklar yaşayarak yalıdan kısa süre sonra taşınması yalının sosyal medyada ‘Uğursuz’ diye anılmasına sebep oldu.

Kaynak: Sabah