Vakalar Pik Yaptı! Yoğun Bakımlar Doluyor! Öksürük 3 Gün Devam Ediyorsa…

Prof. Dr. Alper Şener, zatürreye yol açan enfeksiyonlar sebebiyle vakaların arttığını, yoğun bakıma yatışlarının çoğaldığını açıklayarak uyardı. Şener 3 günden fazla süren öksürük, eklem ve kas ağrısı olanların doktora başvurmaları gerektiğini vurguladı.

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Vakalar Pik Yaptı! Yoğun Bakımlar Doluyor! Öksürük 3 Gün Devam Ediyorsa…

Kış ayıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Şener, grip ve diğer viral enfeksiyonlarının ardından mukozal hasarla birlikte zatürre gibi bakteriyel enfeksiyonlarla da sık karşılaşıldığını belirtti.

Vakalar Pik Yaptı! Yoğun Bakımlar Doluyor! Öksürük 3 Gün Devam Ediyorsa… - Resim : 1

“ŞU ANDA YÜZDE 10-11'LERDE”

Yoğun bakıma yatışlarda artış yaşandığını vurgulayan Dr. Alper Şener, "Bunun mevsime bağlı olduğunu ve ayrıca yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 5 yıl önce Türkiye'de yüzde 7'lerde yaşlı nüfus varken şu anda yüzde 10-11'lerde. 3 puanlık bir artış dahi genel anlamda doğal olarak bu hasta grubunda popülasyonunda ciddi artışları sebep olabiliyor” dedi.

Vakalar Pik Yaptı! Yoğun Bakımlar Doluyor! Öksürük 3 Gün Devam Ediyorsa… - Resim : 2

“YOĞUN BAKIMA YATIŞLARDA BİR ARTIŞ VAR”

Bakteriyel enfeksiyonun oluşması sonucunda antibiyotik kullanımın şart olduğunu belirten Dr. Şener, "Mevsimsel geçiş ve 65 yaş üstü hastalarda zatürreye çeviren enfeksiyonlardan dolayı yoğun bakıma yatışlarda bir artış var. Üst solunum yolları enfeksiyonları dediğimiz zaman grip ve grip benzeri viral hastalıkları kastediyoruz. Grip bunların lokomotif hastalığı. Ancak korona, rhinovirüs, RSV gibi uzun bir liste de var. Bunların yarısından çoğunu grip benzeri hastalıkları olarak adlandırıyoruz. Çoğunda ateş, eklem ağrısı, hafif solunum sıkıntısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı gibi semptomlar görülüyor ”diye vurguladı.

Vakalar Pik Yaptı! Yoğun Bakımlar Doluyor! Öksürük 3 Gün Devam Ediyorsa… - Resim : 3

“BU HASTA GRUBUNDA ANTİBİYOTİK BAŞLANMASI LAZIM”

Şener, hangi durumlarda doktora başvurulması gerektiğini şöyle açıkladı: Hastaların 3-4 gün devam eden hafif eklem ağrısı, kas ağrısı ile üst solunum enfeksiyonu atlattıktan sonra bir hafta içerisinde devam eden ve kesilmeyen öksürük nöbetleri, eklem ağrısı, kas ağrısı devam etmesi ya da tekrar başlaması, özellikle yatarken solunum sıkıntısı çekmesi, nefes darlığı çekmesi gibi durumlar görülüyorsa ya da yatarken bunu hissetmiyorsa dahi günlük çalışan birisi merdiven çıkarken çabuk yorulma, yol yürürken çabuk yorulma gibi bulguları varsa dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu hasta grubunda antibiyotik başlanması lazım.

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Kaynak: DHA

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