İstanbul Semalarında Büyük Panik, İki Uçağa Ayrı Ayrı İsabet Etti! İşte O Anlar, Pilot Kuleye Böyle Seslenmiş

Yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkisini gösterirken, havada korku dolu anlar yaşandı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Abu Dabi uçuşunu yapan ve Pegasus’un İstanbul - Çukurova uçuşunu yapan uçaklarına yıldırım isabet etti.

HERKES KORKUYLA NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞTI

İki gündür etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında İstanbul Havalimanı’nda ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Hava Sosyal Medya'nın aktardığına göre dün akşam İstanbul’dan kalkan Türk Hava Yolları ve Pegasus uçaklarına, kalkıştan kısa süre sonra yıldırım isabet etti. Her iki uçak da güvenlik amacıyla havalimanına geri dönüş yapmak zorunda kaldı.

YOLCULAR YENİ UÇAĞA ALINDI

Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen - Çukurova seferini gerçekleştiren TC-RFH tescilli Airbus A321neo tipi uçağına da kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Pilotlar, uçağın incelenmesi için Sabiha Gökçen'e geri dönme kararı aldı. Yolcular uçaktan indirildi ve yeni bir uçak tahsis edilerek yolcular yeni uçağa alındı.

THY'nin İstanbul-Abu Dabi seferini yapan uçağına İstanbul Havalimanı'ndan kalkıştan hemen sonra yıldırım isabet etti. Uçağın pilotu, dönüş kararı alındığını duyurdu.

Gazeteci Gökhan Artan sosyal medya hesabından Pegasus Havayolları’nın pilotunun hava trafik kontrolörünü arayıp uçağa yıldırım çarptığını açıkladığı, anonsu paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem