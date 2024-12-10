Elektronik Sigarada Bir Uyarı Daha! Kanser Riskini 10 Yıl Erkene Taşıyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Abdullah Sakin, sigara ve elektronik sigaranın kanseri üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Elektronik sigara tüketiminin sıklaşmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Sakin, bu durumun zararlı ve geleneksel sigara kadar tehlikeli olduğunu vurguladı.

“AKCİĞER KANSERİNİ ERKEN YAŞA ÇEKİYOR”

Doç. Dr. Sakin, sigara ve elektronik sigaranın kanserojen etkilerini gösterdiğini ve özellikle akciğer kanseri riskinin arttığını ifade etti. Elektronik sigaranın da geleneksel sigara kadar tehlikeli olduğuna dikkat çeken Sakin, küçük hücreli akciğer kanserinin yüzde 90 oranında tütün dumanına bağlı olarak geliştiğini söyledi.

"GENÇLER ARASINDA POPÜLER"

Doç. Dr. Sakin, şöyle uyardı: Sigara ve elektronik sigara, kanserojen ürünlerdir ve kansere yol açmaktadır. Özellikle akciğer kanserinin, sigara ve tütün dumanına maruz kalma ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Küçük hücreli akciğer kanseri yüzde 90 oranında tütün dumanına bağlı olarak gelişmektedir. Elektronik sigara kullanımının giderek yaygın hale geldiğini görmekteyiz. Bu ürünler sigarayı bırakma amacıyla üretilmiş olsalar da aromalar ve kimyasal maddeler içermeleri nedeniyle gençler arasında popülerlik kazandı.

Elektronik sigaraların da sigara kadar kansere yol açtığını ifade eden Sakin “Bu ürünlerin daha erken yaşta akciğer kanserine neden olduğu tespit edildi. Elektronik sigara kullananlar, 10 yıl daha genç yaşta kanser riski ile karşı karşıya kalabiliyor” dedi.

“SİGARAYA GÖRE DAHA TEHLİKELİ”

Elektronik sigara kullanan gençlerin yaklaşık yüzde 50’sinin normal sigaraya geçiş yaptığını vurgulayan Doç. Dr. Sakin, şunları söyledi: Bu durum hem sigara hem de elektronik sigara kullanmanın kanser riskini artıran ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Elektronik sigara, sigaraya göre daha tehlikeli ve daha erken yaşta kansere sebep olabiliyor.

Kaynak: DHA