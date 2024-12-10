Sessiz Tehlike Ortalıkta Kol Geziyor! Erkeklerde Risk Daha Fazla, 10 Yıl İçinde…

Sivas Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Dr. Eyüp Coşar, böbrek sağlığı hakkında önemli bir açıklama yaptı. Böbreklerin vücut için hayati bir rol üstlendiğini belirten Coşar, böbreklerin yaşamını devam ettirebilmesi için atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan ve gerekli olan bazı maddeleri süzerek seviyelerini ayarlayan organlar olduğuna vurguladı.

“ÇOĞU BÖBREK TAŞI KRİSTALLER ÜZERİNDEN OLUŞUR”

Böbrek taşı idrarda çözünebilen kalsiyum, ürik asit, mineral ve diğer kimyasalların böbreklerde kristalleşerek oluşturduğu taşlardır. Çoğu böbrek taşı böbreğin içinde bu çöken kristaller üzerinden oluşur. Daha az oranda idrar kesesinde de oluşabilmektedir” dedi.

“10 YIL İÇİNDE YÜKSEK ORANDA TEKRARLAMAKTA”

Böbrek taşının otuzlu yaşlarda ortaya çıktığını ifade eden Coşar şunları söyledi: Erkeklerde bayanlara göre biraz daha yüksek oranda görülmektedir. Aile taş öyküsü, az su tüketimi, hareketsiz yaşam ve bazı beslenme alışkanlıkları taş oluşumu riskini artırmakta. Obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi diğer hastalıklar böbrek taşı oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bir kez taş hastalığı yaşayan kişilerde ortalama 10 yıl içinde yüksek oranda taş tekrarlamaktadır. Sırtta kaburgaların alt kısmında ağrı, alt karın bölgesine yayılan ağrı, idrarda yanma ve acı, mide bulantısı, kusma, idrarın yapısı, rengi ve yoğunluğunda değişiklik (bulanık, kötü kokulu idrar), idrarda kan olması görülmektedir.

“6MM’DEN BÜYÜKLER İDRAR YOLUNDA SIKIŞABİLİR”

“Farklı nedenlerden ortaya çıkabilen böbrek taşları taşın tipine, büyüklüğüne ve bulunduğu yere göre farklı yöntemlerle tedavi edilebilmektedir” diye belirten Coşar “4mm ve altındaki taşlar idrar yoluyla kolayca atılabilirken 6mm’den büyük olanlar ise idrar yolunda sıkışıp kalabilmekte ve bazı olumsuzluklara sebep olmaktadır” diye konuştu.

Kaynak: İHA